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Помер колишній глава Пентагону Дональд Рамсфелд

Автор: Артур Родивилов

Двічі глава Пентагону Дональд Рамсфелд помер у віці 88 років. Причина смерті не повідомляється.

Про смерть Рамсфельда йдеться в заяві його сім'ї в Twitter.

Рамсфелд помер в оточенні рідних у місті Таос, штат Нью-Мексико.

"Ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть Дональда Рамсфелда, американського державного діяча і відданого чоловіка, батька, діда і прадіда", - йдеться в повідомленні сім'ї.

Дональд Рамсфелд очолював Міноборони США з 1975 по 1977 роки і з 2001 по 2006 рік. У період президентства Джорджа Буша-молодшого він керував військовими операціями США в Афганістані та Іраку. У своїх мемуарах, опублікованих в 2011 році, Рамсфелд захищав рішення, які він приймав під час війни в Іраку.

На початку 2021 року Рамсфелд разом з іншими колишніми главами Міноборони США підписав лист із закликом не використовувати збройні сили для вирішення конфліктів після виборів.

Звернення було опубліковано в той час, коли тодішній президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

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