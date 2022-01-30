Помер актор Леонід Куравльов

Сьогодні, 30 січня помер актор радянського кіно Леонід Куравльов - зірка фільмів "Іван Васильович змінює професію", "Вій", "Афоня". Незадовго до смерті 85-річного артиста госпіталізували із підозрою на COVID-19, він переніс екстрену операцію, також у нього виявили поразку мозку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".
Напередодні Різдва Леонід Куравльов потрапив у реанімацію однієї з московських лікарень із підозрою на коронавірус.
Рідні викликали швидку після того, як у артиста почалися проблеми з диханням та підвищилася температура. Тести на COVID-19 виявилися негативними, але лікарі діагностували пневмонію.
Після обстеження також виявилося ураження мозку з порушенням роботи пам'яті, мови та функції ковтання. Куравльову зробили екстрену операцію на шлунку, щоб він зміг вживати їжу.
Фото: у Куравльова діагностували тяжке захворювання перед смертю (facebook.com/mogilevonline)
Леонід В'ячеславович Куравльов народився Москві 8 жовтня 1936 року. У ранньому дитинстві кілька років прожив у Мурманській області, куди його матір заслали за помилковим звинуваченням.
Фото: актор вступив до вишу лише з другої спроби (wikipedia.org)
Вступити до ВДІКу Куравльов зміг лише з другого разу, а в проміжку між спробами скласти іспити працював на фабриці м'яких іграшок та в московській артілі "Оптік".
Актор дебютував у кіно у 1958 році, знявшись у ролі солдата у картині "Сьогодні звільнення не буде" Андрія Тарковського та Олександра Гордона. Дружив із Василем Шукшиним і грав у його дипломній короткометражці "З Леб'яжого повідомляють".
Фото: дебют Куравльова у кіно датується 1868 роком (facebook.com/vokrug.tv)
На рахунку Леоніда Куравльова роботи більш ніж у 200 фільмах, звання народного артиста РРФСР та заслуженого артиста РФ. У 1960 – 1992 році перебував у трупі Театру-студії актора у Москві.
Куравльов став зіркою популярного радянського кіно 70-80-х років минулого століття. Зіграв головні ролі у картинах "Вій", "Іван Васильович змінює професію", "Живе такий хлопець", "Афоня". На його рахунку роботи у фільмах "Початок", "Сімнадцять миттєвостей весни", "Золоте теля", "Міміно", "Ішов собака по роялю", "Місце зустрічі змінити не можна", "Найчарівніший і найпривабливіший".
Пізніше актор знімався у російських фільмах та серіалах ("Ширлі-мирлі", "Сибірський цирульник", "Турецький гамбіт", "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бригада"). Вів телепрограму про книги на каналі РТР "Світ книг із Леонідом Куравльовим". Його останньою роботою стала роль отця Леонтія у комедійному фільмі "Весь цей джем" у 2015 році.
Фото: на рахунку Куравльова роботи більш ніж у 200 фільмах (culture.ru)
У 2014 році Куравльов підписав звернення діячів культури РФ про підтримку позиції президента Путіна щодо України та Криму. Було внесено до бази "Миротворець".
Зі своєю дружиною Ніною Василівною Леонід Куравльов познайомився у 16 років ще під час навчання у школі. Він був десятикласником, а вона навчалася на два класи молодшою. 1960 року вони розписалися і прожили разом 52 роки. У шлюбі народилася дочка Катерина та син Василь. Ніна Василівна була викладачем англійської мови, працювала завучем у школі.
Фото: смерть дружини стала для Куравльова ударом (nur.kz)
Після смерті дружини у 2012 році Куравльов вів затворницький спосіб життя, перестав давати інтерв'ю, спілкуватися з друзями, носив чорний одяг. Так, у 2021 році навіть з'явилися чутки про смерть актора, але виявилося, що він переїхав на дачу та не виходив на зв'язок із рідними.
Останні півроку актор жив у приватному пансіонаті для людей похилого віку. Через депресію фізичний стан Куравльова сильно погіршився, і рідні не могли самостійно продовжувати доглядати його. У пансіонаті актор відчув себе краще.