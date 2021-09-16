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Зменшить залежність від людини: Boston Dynamics випустила оновлення для робопса

Автор: Дмитро Левицький

Компанія Boston Dynamics випустила оновлення 3.0 для свого робопса Spot. Це оновлення дозволить роботу бути менш залежним від людини під час виконання завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Engadget.

Інженери Boston Dynamics навчили робопса динамічно змінювати свої маршрути, якщо на шляху будуть з'являтися перешкоди. Також завдяки оновленню Spot зможе виконувати місії без допомоги людей.

Робот тепер допомагатиме людям стежити за показниками вимірювальних приладів та змінами температури повітря під час виконання місій. Spot буде за допомоги функції розпізнавання навколишнього середовища робитиме фотографії, а люди у реальному часі зможуть їх переглядати та перевіряти зафіксовані зміни.

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