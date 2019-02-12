Через зменшення кількості субсідіантів на Закарпатті зростають неплатежі за газ

В період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року борг клієнтів збільшився на 416 млн гривень

Количество субсидиантов на получение пособия за жилищно-коммунальные услуги на Закарпатье уменьшилось втрое. Сейчас субсидию на природный газ оформили более 37,5 тыс. закарпатцев. В 2018 году эта цифра составляла 113,5 тыс. лиц. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".

"Такое положение дел привело к росту долгов у населения. В частности, в период с октября 2018 года по февраль 2019 года долг за потребленный газ клиентов ООО "Закарпатгаз Сбыт" увеличился на 416 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам директора ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець, такая ситуация сложилась из-за введения более жестких правил начисления субсидий и пересмотр социальных стандартов. А уменьшение социальных нормативов привело к сокращению среднего размера назначенной субсидии.

"Мы убеждены, что надо менять механизм предоставления субсидий бытовым потребителям и увеличивать их круг. С одной стороны, осенью 2018 года, согласно постановлению Кабмина, на 22,9% выросла цена на газ для населения. С другой – изменились условия назначения и уменьшился средний размер назначенной субсидии на одного потребителя. Кроме того, изменились социальные нормативы. В частности, для расчета брали уже не 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади, а 4,5. Ежегодно наблюдаем тенденцию уменьшения социального норматива. Например, в 2013 году он составлял 11 куб. м на 1 кв. м жилья, а уже в 2014-м – 7. После завершения текущего отопительного сезона эти нормы уменьшатся до 4 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади", – пояснила Виктория Томинець.

Также директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" отметила, что постановлением №1176, которое Кабинет министров Украины принял 27 декабря 2018 года, вводится новое понятие "монетизация субсидий". Постановление предусматривает, что граждане, которые впервые обратились за назначением жилищной субсидии с 1 января 2019 года, будут получать ее в денежной форме. Средства монетизированной субсидии каждой семье будут поступать на специальный счет в Ощадбанке, с которого банк самостоятельно будет перечислять необходимую сумму предоставителю коммунальных услуг.

Сейчас для субсидиантов, которые оформили госпомощь раньше, то есть до 1 января текущего года, согласно Постановлению КМУ №62 от 6 февраля 2019 года, средства на покрытие субсидии будут выдаваться наличными через отделения Укрпочты и банковских учреждений, начиная с марта.