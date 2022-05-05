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Для зменшення дефіциту уряд спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн ДТ

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Україна, Четвер 05 травня 2022 13:59
Для зменшення дефіциту уряд спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн ДТ Фото: уряд спрямує на ринок додаткові обсяги палива (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд України виділив операторам ринку 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизельного палива. Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що це зроблено для зменшення дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Свириденко зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

За її даними, наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю - на ринок, що має зменшити дефіцит", - сказала Свириденко й додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.

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