Для зменшення дефіциту уряд спрямує на ринок 70 тисяч тонн бензину та 40 тисяч тонн ДТ

Уряд України виділив операторам ринку 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизельного палива. Перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що це зроблено для зменшення дефіциту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Свириденко зазначила, що тимчасовий відчутний дефіцит пального виник через знищення російським агресором потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз.

За її даними, наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дають змогу спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину й близько 40 тисяч тонн дизелю - на ринок, що має зменшити дефіцит", - сказала Свириденко й додала, що в операторів також законтрактовані певні об’єми у Європі.

Вона також відзначила, що на ринку нафтопродуктів фіксується надлишковий попит, що може бути викликано панікою серед населення через тимчасовий дефіцит пального.

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 4 травня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. При цьому паливо є у продажу не на всіх заправках.