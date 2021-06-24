Зменшення швидкості та заборонені зони: у Києві запроваджують правила для самокатів

У Києві представники влади та оператори послуг прокату електросамокатів підписали меморандум, яким запроваджуються правила користування цими транспортними засобами. Серед головних - зниження максимально допустимої швидкості та запровадження заборонених для катання зон.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
"Сьогодні, 24 червня, Київська міська державна адміністрація підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва. Від міста документ підписав заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов. З іншої сторони підписи поставили представники всіх семи компаній, що сьогодні надають послуги прокату електросамокатів у Києві: ТМ "Вolt", ТМ "Kiwi", ТМ "Scroll", ТМ "BikeNow", TM "Zelectra", TM "Jet" та TM "Vzhooh", - йдеться в повідомленні
Оператори також надаватимуть міській владі дані, необхідні для контролю якості послуг прокату: пікові години використання самокатів, перелік місць, де самокати мають найбільший попит, динамічну теплову карту користування по годинах та днях і щотижневий звіт про інциденти з самокатами.
В КМДА пояснили, що меморандум діятиме, поки Верховна Рада не ухвалить закон, який визначатиме статус і порядок діяльності електросамокатів та інших засобів електромобільності.