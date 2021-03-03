Як поліпшити зір за 1 день?

Очі людини - головний канал отримання інформації про навколишній світ. На жаль, нерідкі випадки, коли зір погіршується. Тому спроби поліпшити його робилися людьми з давніх часів: спочатку за допомогою різних ягід, відварів з трав, магічних ритуалів, потім за допомогою окулярів, перші з яких були винайдені ще в XIII столітті в Італії, а сьогодні - за допомогою самих передових технологій, наприклад - лазерної корекції. Який з існуючих підходів найбільш ефективний і безпечний, розберемо в цій статті.

Як працюють очі і чому ми бачимо гірше?

Для початку треба зрозуміти, як працюють очі людини. Процес починається з рогівки - це перша "лінза" нашої складної оптичної системи. На неї промінь світла потрапляє через зіницю, який можна порівняти з діафрагмою камери. Цілісність рогівки важлива для отримання чіткої картинки. Якщо поверхня нерівна, зображення надходить в мозок немов відео з подряпаній камери. Рогівка покрита дуже тонким шаром сльози. Будь-який вплив, що порушує цю слізну плівку, може привести до руйнування поверхні рогівки, і як наслідок - зір стане гірше.

Далі за рогівкою розташований кришталик - друга лінза очі. Його форма змінюється для фокусування спеціальної м'язом. Далі склоподібне тіло займає практично всю порожнину ока до сітківки - нашого приймача зображення. Це, в свою чергу, своєрідний екран, на якому формується картинка, пройшовши рогівку, кришталик і склоподібне тіло.

Коли всі ці складові працюють злагоджено, ми бачимо чітко. При її порушенні картинка спотворюється, і відповідно, зір стає гірше. Такі зміни можуть відбутися в будь-якому віці під впливом різних факторів. Але сьогодні це легко можна виправити.

"Народні" методи відновлення зору

Побоюючись будь-яких медичних втручань, багато людей вдаються до так званих народних способів. Ще з радянських часів у нашому суспільстві укорінився стереотип, що для очей корисна морква - через нібито високий вміст вітаміну А. Дійсно, цей елемент допомагає функціонувати сітківці і, в тому числі, бачити краще в умовах низької освітленості. Втім, його дефіцит повинен бути дуже великий, щоб мати якесь негативний вплив на здатність бачити в цілому. А в зворотну сторону це не працює: лікування проблем із зором поїданням моркви не принесе результату. Те ж стосується і чорниці, інших ягід, овочів і фруктів. Так, вони корисні. Але ніякі біологічно активні добавки і фітопрепарати лікуючого ефекту не надають.

Окуляри і лінзи - традиційне рішення з нюансами

Проблеми із зором можна виправити за допомогою окулярів або контактних лінз. На відміну від "народних" методів - вони дійсно працюють. Але давайте розберемося в тому, що таке окуляри і лінзи.

Ми вже згадували, що окуляри були винайдені ще в Середньовіччі. Контактні лінзи - теж не новітня технологія. Вони з'явилися в 1960 році, коли чеський учений Отто Віхтерле винайшов спосіб обробки гідрофільного полімеру. Ця речовина мало здатністю поглинати воду і після насичення водою ставало дуже еластичним - як сама рогівка.

Сьогоднішні окуляри і лінзи - не в приклад якісніше тим "оптичним протезів", які були доступні в кінці 20-го століття. Однак обидва ці варіанти так і не позбулися істотних недоліків:

окуляри можна просто втратити або розбити;

вони вимагають постійного догляду, спеціального зберігання і процедур по очищенню;

при перепадах температур окуляри запотівають;

навіть найкращі скла спотворювати форму предметів, а значить, зір в них буде не зовсім природне;

в свою чергу носіння лінз часто призводить до кон'юнктивітів навіть при дотриманні правил гігієни;

крім того, в умовах пандемії коронавируса медики не рекомендують використовувати контактні лінзи, оскільки цей вірус передається саме через слизові оболонки.

Лазерна корекція: міфи і факти

Лазерна корекція зору на сьогоднішній день є одним з найбільш сучасних методів корекції зору. З медичної точки зору, це хірургічне втручання, але воно відбувається без скальпеля - процедура виконується лазером. Операції з лазерної корекції зору успішно проводяться з 1985 року.

Спілкуючись з пацієнтами, ми виділили найбільш часті страхи, через які багато хто не наважується на процедуру. І нижче ми розвінчаємо ці стереотипи.

1. Лазер може пошкодити око?

Багато пацієнтів турбуються, що лазерна корекція може бути небезпечна як раз через вплив самого променя. Однак, його потужність, діаметр та інші параметри розраховуються настільки точно, промінь надає рівно той ефект, для якого і призначений.

2. Це болюча процедура?

Процедура відбувається під місцевою крапельної анестезією. Ви можете відчути невеликий дискомфорт, однак, по відчуттях він схожий на звичайний дотик, без будь-яких больових відчуттів.

3. Для проведення процедури потрібно лягати в лікарню?

Сама процедура виконується швидко - всі маніпуляції займають 10-15 хвилин. А сам вплив променя на око триває 30-40 секунд. Після корекції, лікар робить контрольний огляд і відпускає пацієнта додому.

4. Після процедури я не буду бачити два тижні?

Ми не знаємо, звідки пішло це помилка, але величезна перевага лазерної корекції зору в тому, що після операції, вже на наступний день можна читати, писати, користуватися гаджетами і навіть виставити селфі.

5. Чи можна виконувати процедуру вагітним і годуючим груддю жінкам?

Вагітність є протипоказанням до лазерної корекції, так як організм жінки зазнає ряд змін, гормональний фон відрізняється від звичного. Тому результат виправлення зору може бути не стабільним. Те ж стосується періоду лактації. Але проводити операцію до вагітності і після пологів можна.

Що не слід робити після процедури - так це відвідувати басейн, баню, сауну, купатися у водоймах і користуватися косметикою протягом декількох днів.

У будь-якому випадку до проведення лазерної корекції вас огляне лікар, який дасть всі необхідні рекомендації і розповість про всі аспекти лікування.