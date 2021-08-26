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Покращення умов для студентів: Кабмін схвалив концепцію розбудови гуртожитків

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 13:25
Покращення умов для студентів: Кабмін схвалив концепцію розбудови гуртожитків Фото: студентам обіцяють покращити умови проживання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив Концепцію Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022-2026 роки. Розпорядження ухвалене 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося на Youtube.

Як зазначається в документі, на початок 2019/20 навчального року, за даними Держстату, в країні функціонує 281 заклад вищої освіти, де здобувають вищу освіту на різних рівнях понад 1266, тис. здобувачів освіти. Щороку до 50% з них потребують місця в гуртожитку. У великих університетських центрах потреба в гуртожитках для здобувачів освіти найбільша. Чимало здобувачів освіти не отримують можливості поселитися в гуртожитку і змушені винаймати приватне житло за високими цінами.

На сьогодні існує три типи гуртожитків, у яких проживають здобувачі освіти. Найпоширенішими є ті, що можна охарактеризувати як гуртожитки економ-класу. Це гуртожитки з коридорною системою планування, душовою кімнатою в підвальному приміщенні (або однією на кілька поверхів), кухнею та санвузлом на поверсі. "Здобувачі освіти в такому гуртожитку проживають здебільшого у переповнених кімнатах (від чотирьох до восьми осіб). Проживання у такому гуртожитку частково несе стресові ризики для здобувачів освіти і не сприяє їх ефективному навчанню", - йдеться в проекті розпорядження.

Також є гуртожитки підвищеної комфортабельності. Для них характерне секційне (блочне) планування, де на дві -- чотири кімнати є санвузол, душова або ванна кімната, іноді також кухня. Найзручнішими вважаються гуртожитки готельного типу, в яких для кожної кімнати передбачений окремий санвузол з душовою (ванною) кімнатою.

Хоча якість гуртожитків підвищеної комфортабельності та готельного типу є дещо кращою, проте вона також далека від сучасних стандартів житла та потреб молодої людини. Зокрема, тут є проблеми з облаштуванням кімнат сучасними і зручними меблями, відсутні окремі приміщення для навчання, дозвілля, занять спортом, немає доступу до інтернету, зазначається в тексті.

За приблизними оцінками, серед усіх гуртожитків, що перебувають на балансі закладів вищої освіти, до 80% є гуртожитками економ-класу, близько 15% мають ознаки підвищеної комфортабельності, лише близько 5% відсотків є гуртожитками готельного типу. Кількість здобувачів освіти, що проживають у гуртожитках підвищеної комфортабельності та готельного типу, невелика у зв'язку з обмеженою кількістю житла такого виду, а також значно вищими витратами на нього.

Програму передбачається виконати протягом 2022--2026 років.

Шляхами та способами розв'язання проблеми є:

  • відновлення і розширення мережі гуртожитків, що передбачає ремонт і реконструкцію старих гуртожитків, будівництво нових гуртожитків (за потреби), добудову недобудованих гуртожитків;
  • створення безпечних умов проживання та забезпечення доступності гуртожитків, що передбачає проведення ремонту систем електро-, тепло-, водопостачання, водовідведення та каналізації, модернізацію або встановлення систем протипожежного захисту, забезпечення гуртожитків засобами безперешкодного доступу до об'єктів, створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
  • створення комфортабельних умов проживання шляхом оснащення гуртожитків додатковими зручностями (спортивними залами, пральними кімнатами, приміщеннями для самостійної роботи, залами для тренінгової та групової роботи, обладнаними сучасними меблями, з доступом до Інтернету);
  • збільшення кількості гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності;
  • впровадження енергозберігаючих технологій, встановлення лічильників на електроенергію у житлових кімнатах;
  • поетапний процес фінансування виконання однотипних робіт одночасно для всіх визначених об'єктів закладів вищої освіти відповідної сфери управління.

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