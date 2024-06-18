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Ультраправые во Франции отказалась углублять сотрудничество с Россией, - Politico

Архивное фото: Жордан Барделла и Марин Ле Пен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крайне правая французская партия "Национальное объединение" незаметно удалила со своего сайта предложения об углублении дипломатических отношений с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Также партия ранее предлагала остановить ряд проектов по сотрудничеству с Германией и выйти из интегрированного военного командования НАТО. Но это, как и планы по углублению сотрудничества с РФ, исчезло с официального сайта "Национального объединения".

Журналисты связывают это с желанием партии добиться значительных успехов на выборах в парламент Франции. Отмечается, что удаленные с сайта партии предложения появились во время президентской кампании одного из лидеров партии Марин Ле Пен в 2022 году.

"В манифесте "Национальное объединение" выступало за дистанцирование от Вашингтона, пытаясь взаимодействовать с Москвой", - пишет Politico.

Тогда Ле Пен предлагала искать альянс с Россией по определенным вопросам, таким как европейская безопасность или борьба с терроризмом.

Позиция партии по отношению к Украине

В последние месяцы "Национальное объединение" смягчило некоторые из своих наиболее противоречивых позиций.

В марте депутаты "Национального собрания" воздержались во время голосования по вопросу военной помощи Украине, тогда как депутаты от левой партии "Непокоренная Франция" проголосовали против. 

В том же месяце восходящая звезда и президент "Национального объединения" Жордан Барделла заявил, что Франции следует дождаться окончания войны в Украине, прежде чем покинуть объединенное командование военного альянса. Барделла станет премьер-министром, если "Национальное объединение" победит на парламентских выборах.

В своей программе на европейских выборах 2024 года партия заявила, что Россия нарушила международное право и провоцировала пересмотр международного порядка.

Выборы во Франции

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания - нижней палаты французского парламента.

Причиной этого стало сокрушительное поражение его партии на выборах в Европарламент. При этом Национальное объединение смогло добиться более значительных результатов во время голосования.

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