Ультиматум для Путина - "дисконт" для Китая. Как ударят по России пошлины Трампа

Трамп решил снизить вторичные пошлины в 5 раз

14 июля Трамп заявил, что намерен ввести вторичные пошлины в отношении стран, которые торгуют с Россией в размере 100%. Но все-таки дал Москве 50 дней на заключении соглашения о завершении войны. Хотя подчеркнул, что уже четырежды планы подготовки такого документа срывались.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100%. И так оно и будет", - рассказал президент.

Ранее в США уже подготовили законопроект о введении 500% вторичных пошлин - его планировали одобрить Конгрессом после согласия Трампа. Но сейчас президент Трамп решил снизить пошлины в 5 раз.

Таким образом, если они все-таки будут введены, то приведут к подорожанию в два раза товаров, происхождением из стран, торгующих с РФ при их поставке в США. Он отметил, что не важно, 100% или 500% эти пошлины - “все равно они дадут эффект”.

Но Трамп дал России 50 дней отсрочки этих санкций, в надежде, что соглашение все-таки удастся подготовить, хотя отметил, что уже сорвались четыре попытки договориться с Москвой.

"Отсрочка на 50 дней введения вторичных пошлин - это прагматичная позиция Трампа, чтоб тать Путину еще одну возможность договориться", - сказал в комментарии РБК-Украина доктор экономических наук Алексей Плотников.

Он отметил, что из уст президента США заявление о вторичных пошлинах настолько четко прозвучали впервые. И даже снижение их размера в 5 раз все равно даст существенный эффект в случае применения.

"При таком порядке цифр не важно, 100% или 500% - практический эффект все равно будет довольно сильный. Но несмотря что ожидания от заявления были несколько большими, я все равно его оцениваю достаточно позитивно. Главное, что Трамп не занял позицию "вы там деритесь, а я понаблюдаю", а подтвердил, что остается с Украиной", - сказал Плотников.

Заявление о санкциях уже можно считать санкциями

Экс-советник президента Украины Олег Устенко тоже считает, что даже, учитывая, что ожидания от заявления не оправдались в полной мере, анонсированные шаги США могут нанести серьезный удар по России.

"Даже это заявление о планах применить санкции можно считать своего рода санкциями, поскольку оно даст серьезный эффект. Я отмечу два позитивных направления. Первый - понимание, что давление должно быть, второй - 50 дней для россиян, чтоб подтолкнуть их к мирному соглашению”, - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По словам Устенко, суть Трампа в том, что он ждет. Но даже это ожидание, "когда ты не рубишь с плеча, а оттягиваешь решение" - тоже может играть в позитив.

По его мнению, в такой ситуации РФ продолжает находиться в "подвешенном состоянии" и не понимает, несколько сильным может быть решение и как дальше поведет себя президент США. И именно это может стать мотивацией для достижения сделки, как выражается Трамп.

Устенко согласен с тем, что снижение размера пошлины с 500% до 100% особой роли не играет, поскольку практический эффект после пошлины в 100% будет настолько сильным, что больший ее размер вряд ли его усилит.

"Если пошлина будет на уровне 100% то ее увеличение просто уже не будет иметь смысла", - отметил он.

Сейчас, после заявления Трампа о пошлинах, в кабинетах российской власти вероятно случится паника. Пока на переговоры в Москве идти не собираются, а каким-то образом объяснять экономические трудности, которые наверняка возникнут, все-таки придется.

"Думаю, от российской власти последуют бравурные заявления о том, что ситуация под контролем, нам не страшны эти санкции, у нас есть друзья (торговые партнеры - ред.)…", - уверен экс-советник президента Украины.

Что может произойти в экономике России после заявления Трампа

Устенко прогнозирует, что на заявление Трампа о возможности введения вторичных пошлин резко отреагируют падением фондовый и финансовый рынки России.

"Все пойдет вниз. Реакция прежде всего будет на фондовом рынке с последующим уменьшением цена по тем публичным компаниям, которые еще котируются. Ухудшатся перспективы по экономики, и это будет четко осознавать Центробанк России. Но насколько ему позволят включиться в процесс (чтобы как-то спасать ситуацию - ред.) пока неизвестно. В общем, точно можно сказать, что будет идти охлаждение российской экономики на фоне достаточно высокой инфляции в 10%", - отметил Устенко.

Он считает, что Центробанку РФ придется увеличивать ставку. Но в любом случае, перспективы для экономического роста будут сжиматься и будут возникать проблемы с госбюджетом.

"Как будут решать проблемы с бюджетом? Думаю мы увидим экспроприацию и передел собственности в России. Они будут использовать собственность для давления на финансово промышленные группы для поиск денег для бюджета. Кто будет согласен поделится деньгами - сможет выжить. Кто не согласится - потеряет собственность. Из-за этого могут возникнуть основания ожидать недовольства в сфере предпринимателей и промышленников”, - отметил Устенко.

Реакция друзей России

На заявление Трампа о введении вторичных пошлин через 50 дней прежде всего отреагируют друзья России и ее крупнейшие торговые партнеры, в частности, Китай, Индия и Бразилия. По мнению Устенко, эти страны будут пытаться до сентября заключить максимальное количество контрактов, чтоб потом снизить торговую зависимость от РФ. Прежде всего в таких закупках будет заинтересован Китай.

"Китай попытается скупить в России все что сможет с колоссальным дополнительным дисконтом, цинично преследуя свои чисто экономические интересы - нефть, газ и все остальное что ему надо. Так что я уверен, что мы увидим рост товаропотоков из РФ в Китай. Будет и увеличение поставок из России в Индию и Бразилию. Эти страны попытаются повторить стратегию Китая и скупить все что будет возможно. В течение этих 50 дней России придется продавать все свои товары с максимальным дисконтом, как магазину перед закрытием", - отметил Устенко

С другой стороны, РФ также придется и запастись необходимыми ей товарами, прежде всего, для ВПК.

"Они будут наращивать и закупки всего, что идет у них, в том числе и параллельным импортом", - отметил Устенко.