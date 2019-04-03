У УЛФ вважають, що детективи НАБУ мають особистісні мотиви в справі VAB банку

Компанія "Укрлендфармінг" (УЛФ) вважає, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) мають особистісні мотиви в справі VAB банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриту заяву компанії з приводу публікації в ЗМІ про розслідування державними органами ситуації навколо VAB банку.

"На жаль, у прес-службу ніхто з журналістів цього видання не звернувся за коментарем Олега Бахматюка, колишнього власника VAB банку, щодо цього розслідування і не поцікавився правдивістю наведених у статті фактів", - йдеться в заяві.

Компанія вважає, що інформація в ЗМІ є виключно маніпулятивною, має всі ознаки "замовного" матеріалу і покликана негативно вплинути на репутацію персонально Олега Бахматюка.

"Разом з тим, Олег Бахматюк веде свою діяльність у рамках правового поля, його компанії визнані кращими роботодавцями в галузі і є найбільшими платниками податків - ми будемо захищати нашу репутацію всіма доступними способами. Так звана "справа НАБУ проти ВіЕйБі банку" розслідується вже більше трьох років. Факти, які досліджує НАБУ, вже в свій час були досліджені СБУ та Національною поліцією, а справи по них закриті. Відкриття нових проваджень на вже закритих справах є повним порушенням законів "Маски-шоу стоп", які прийняла конституційна більшість в українському парламенті. Небажання детективів НАБУ і, очевидно, керівництва цього органу, виконувати закони і свідоме затягування справи (а справа знаходиться в НАБУ більше трьох років) наводить на думку про особистісні мотиви працівників цього органу", - йдеться в повідомленні.

"Окремо звертаю увагу на факт, який перекрутили у своєму розслідуванні представники ЦПК. Справу проти ВіЕйБі банку було повторно відкрито після звернення громадянки Ірени Росс (в порушення законів "Маски-шоу стоп"). Але в так званих розслідуваннях про це не сказано. Як і замовчується той факт, що вищезгадана громадянка зараз знаходиться в розшуку і їй інкримінують шантаж працівників ВіЕйБі банку. Простіше кажучи, Ірена Росс вимагала гроші в обмін на те, що її суспільна організація не буде проводити якісь акції. Якщо підсумувати цю історію, складається враження, що детективи НАБУ використовували шантажистку, щоб відновити справу проти банку", - додали в УЛФ.

Також в компанії звернули увагу на ще один факт. У розслідуванні ЦПК зазначена сума нібито нанесеного збитку в 1 млрд грн. При цьому СЕО банку Олег Бахматюк ще рік тому звернувся до керівництва Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з пропозицією повернути всі борги банку, що виникли перш за все через політику НБУ, спрямовану на знищення всієї банківської системи України, заявили в УЛФ.

"На жаль, досі ніхто з представників НБУ або Фонду не захотів сісти за стіл переговорів. Таким чином, виникає порочне коло, коли власник банку заявляє "я готовий повернути кошти", але ні НБУ, ні ФГВФО не хочуть шукати шляхи вирішення проблем. І на цьому тлі працівники НАБУ з незрозумілих мотивів, в порушення всіх законів, затягують справу, яка давно має бути закрита у відповідності з чинним законодавством. Тим самим ставиться під загрозу не тільки репутація Олега Бахматюка, але і робота компанії, де працює понад 30 000 людей і яка виробляє один відсоток ВВП країни", - йдеться в повідомленні.