УЛФ Бахматюка завантажив на елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю

Один з найбільших українських агрохолдингів, "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, відзвітував про надходження на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур урожаю 2019 року. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії.

Зараз на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і триває прибирання.

Як розповів Володимир Сущенко, заступник генерального директора з питань зернозберігання і комбікормового виробництва групи компаній "Укрлендфармінг", станом на 16 жовтня до елеваторів компанії завантажили понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх поклажодавців.

"Якщо точніше - 1 млн 213 тис. тонн в заліковій вазі. Збір проходив відповідно до планового графіка. Звичайно, цьому сприяли і погодні умови. А головне - належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Зараз найбільші в мережі "Укрлендфармінг" елеватори "Агротерминал Констракшин" і "Елеватор Агро" цілодобово приймають 11 тисяч тонн зернових кожен. Збиральна кампанія триває", - сказав він.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України.