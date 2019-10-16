ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

УЛФ Бахматюка завантажив на елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю

Новини » АПК    16.10.2019 - 14:31
УЛФ Бахматюка завантажив на елеватори понад 1,2 млн тонн зернових нового врожаю
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Зараз на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури

Один з найбільших українських агрохолдингів, "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка, відзвітував про надходження на власні елеватори понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур урожаю 2019 року. Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі компанії.

Зараз на полях агрохолдингу зібрані практично всі культури, окрім кукурудзи, і триває прибирання.

Як розповів Володимир Сущенко, заступник генерального директора з питань зернозберігання і комбікормового виробництва групи компаній "Укрлендфармінг", станом на 16 жовтня до елеваторів компанії завантажили понад 1,2 млн тонн зернових, зернобобових та олійних культур як власного виробництва, так і від сторонніх поклажодавців.

"Якщо точніше - 1 млн 213 тис. тонн в заліковій вазі. Збір проходив відповідно до планового графіка. Звичайно, цьому сприяли і погодні умови. А головне - належна підготовка елеваторних комплексів до збирального сезону. Зараз найбільші в мережі "Укрлендфармінг" елеватори "Агротерминал Констракшин" і "Елеватор Агро" цілодобово приймають 11 тисяч тонн зернових кожен. Збиральна кампанія триває", - сказав він.

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом насіння, тваринництвом, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Підприємства групи компаній працюють в більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України.

Група компаній "Укрлендфармінг" закінчила посів озимої пшениці В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських грунтів
Новини України Олег БахматюкурожайУкрлендфармінг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся