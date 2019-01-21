ULF Бахматюка інвестував 2 млн нову лінію з виробництва комбікормів

Підприємства "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва
Підприємство ТОВ "СП "Весна 21", готорое входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувало в нове обладнання для комбікормового виробництва 2 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Наголошується, що це дозволить виробляти гарантовано якісні корми для курей-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", а значить отримувати яйця високої якості.
Підприємства "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва в агробізнесі: від вирощування зерна, доробки зерна на елеваторних потужностях (очищення, сушіння, зберігання) та виготовлення кормів до відгодівлі цим кормом великої рогатої худоби, свиней і курей. Загалом комбікормовий завод СП "Весна 21" виробляє близько 200 тис. тонн кормів на рік і є основним постачальником комбікормів для курей основних птахофабрик, які входять до агрохолдингу "Авангард".
Раніше підприємство закуповувало на ринку соєву олію і соєву макуху, які є інгредієнтами для кормів, а з запуском нової лінії завод зможе самостійно виробляти їх із власної сировини. Нова лінія по виробництву олії соєвої та соєвої макухи запрацює вже наприкінці лютого.
"Ми хочемо бути впевненими в якості кормів, якими пізніше годують курей-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", - розповідає директор ТОВ СП "Весна 21" Максим Величко. - Тому ми прийняли рішення про будівництво лінії, дозволить забезпечити наші потреби в білковій сировині, а саме в маслі і соєвій макусі. Підприємство свідомо обрав для будівництва нової лінії обладнання українських виробників - ТОВ "Черкасиелеватормаш" і ТОВ "ВІП" Данкер ", адже вони добре зарекомендували себе не тільки в Україні, але і за кордоном. Ми можемо бути впевнені, що постачальники обладнання зможуть ефективно налагодити роботу обладнання, а ми вчасно обслуговувати його, щоб мати можливість завжди гарантовано і своєчасно отримувати якісні корми".
AVANGARDCO IPL - найбільший в Європі виробник курячих яєць, яким володіє Група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming). Група компаній налічує понад 300 підприємств, на яких у 600 населених пунктах України працюють більше 30 тис. людей.
"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена в 22 з 24 областей України і займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць. Власником групи є бізнесмен Олег Бахматюк.