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ULF Бахматюка інвестував 2 млн нову лінію з виробництва комбікормів

Новини » АПК    21.01.2019 - 15:36
ULF Бахматюка інвестував 2 млн нову лінію з виробництва комбікормів
Фото: робоча група із отримання сертифікату НАССР ТОВ "СП "Весна 21" на чолі із Максимом Величко (з відкритих джерел)

Підприємства "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва

Підприємство ТОВ "СП "Весна 21", готорое входить в Групу компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming) українського бізнесмена Олега Бахматюка, інвестувало в нове обладнання для комбікормового виробництва 2 млн грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Наголошується, що це дозволить виробляти гарантовано якісні корми для курей-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", а значить отримувати яйця високої якості.

Підприємства "Укрлендфармінг" забезпечують повний ланцюжок виробництва в агробізнесі: від вирощування зерна, доробки зерна на елеваторних потужностях (очищення, сушіння, зберігання) та виготовлення кормів до відгодівлі цим кормом великої рогатої худоби, свиней і курей. Загалом комбікормовий завод СП "Весна 21" виробляє близько 200 тис. тонн кормів на рік і є основним постачальником комбікормів для курей основних птахофабрик, які входять до агрохолдингу "Авангард".

Раніше підприємство закуповувало на ринку соєву олію і соєву макуху, які є інгредієнтами для кормів, а з запуском нової лінії завод зможе самостійно виробляти їх із власної сировини. Нова лінія по виробництву олії соєвої та соєвої макухи запрацює вже наприкінці лютого.

"Ми хочемо бути впевненими в якості кормів, якими пізніше годують курей-несучок на підприємствах агрохолдингу "Авангард", - розповідає директор ТОВ СП "Весна 21" Максим Величко. - Тому ми прийняли рішення про будівництво лінії, дозволить забезпечити наші потреби в білковій сировині, а саме в маслі і соєвій макусі. Підприємство свідомо обрав для будівництва нової лінії обладнання українських виробників - ТОВ "Черкасиелеватормаш" і ТОВ "ВІП" Данкер ", адже вони добре зарекомендували себе не тільки в Україні, але і за кордоном. Ми можемо бути впевнені, що постачальники обладнання зможуть ефективно налагодити роботу обладнання, а ми вчасно обслуговувати його, щоб мати можливість завжди гарантовано і своєчасно отримувати якісні корми".

AVANGARDCO IPL - найбільший в Європі виробник курячих яєць, яким володіє Група компаній "Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming). Група компаній налічує понад 300 підприємств, на яких у 600 населених пунктах України працюють більше 30 тис. людей.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Група представлена в 22 з 24 областей України і займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць. Власником групи є бізнесмен Олег Бахматюк.

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