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Обломки в квартирах и пострадавшие: последствия атаки РФ в Киевской области

Украина, Среда 07 февраля 2024 09:55
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Обломки в квартирах и пострадавшие: последствия атаки РФ в Киевской области Фото: в Киевской области из-за обстрела 7 февраля пострадали два человека (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки РФ 7 февраля в Киевской области ранения получили два человека. Кроме того, в квартирах нашли обломки вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

"По предварительной информации, есть пострадавшие. Незначительные травмы получили два человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом, падения обломков фиксируются в 8 населенных пунктах в 2 районах области, в частности, есть информация о повреждении обломками вражеских ракет 14 частных домов, хозяйственных построек, заборов, нескольких легковых авто.

"В одном из учебных заведений частично выбиты окна и секущиеся двери. В 2 многоквартирных домах фиксируют обломки в квартирах", - добавляют в КОВА, отмечая, что попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет.

Обстрел Киева и области

Российские войска утром 7 февраля совершили комбинированную атаку на Украину - ракетами и "шахедами". Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 5.55. Воздушные силы сообщали о пусках с самолетов Ту-95МС в России, а затем и о движении ракет в сторону столицы.

В ходе ракетного удара по Украине утром 7 февраля возле Киева сбили около 20 ракет. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. В Киеве из-за обстрела РФ пострадали девять человек. О последствиях атаки известно в двух районах столицы. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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