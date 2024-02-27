ua en ru
Вт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области: люди без света

Полтава, Вторник 27 февраля 2024 08:59
UA EN RU
Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области: люди без света Фото: обломки российского дрона повредили электролинию в Полтавской области 27 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки дрона РФ повредили электролинию в Полтавской области во время атаки в ночь на 27 февраля. Без света осталось более 200 потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Ночью остатки вражеского БПЛА повредили электролинию в Лубенском районе", - рассказал он.

В результате, по словам Пронина, без света остались 208 бытовых и 4 юридических потребителей.

"В настоящее время специалисты в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения", - добавил глава ОВА.

Атака РФ по Украине

Вечером 26 февраля российские захватчики в очередной раз запустили дроны-камикадзе "шахед" по Украине, а также ракеты. Сначала беспилотники фиксировались в южных регионах - Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Впоследствии Воздушные силы сообщили об угрозе дронов для Днепропетровской области. В частности, в Полтаве прогремели взрывы в ночь на 27 февраля. Перед этим в области объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

В общей сложности оккупанты запустили по Украине 13 дронов-камикадзе типа "шахед", баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. ПВО сбила 11 беспилотников и 2 ракеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская область Взрывы
NEWS
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
Повышение пенсий и сокращение выплат для ВПЛ. Что изменится с 1 марта в Украине
DAILY
Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Перезагрузка "налоговой полиции". Зачем нужна реформа БЭБ и что не так с идеей власти