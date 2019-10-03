З Києва до Херсона буде курсувати ще один "Інтерсіті"

"Укрзалізниця" планує запустити ще один швидкісний поїзд "Інтерсіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається у повідомленні, новий поїзд Київ - Херсон почне курсувати вже у цьому році.

"Сьогодні ми спостерігаємо збільшення пасажиропотоку до Херсона, тому опрацьовуємо питання призначення ще одного швидкісного поїзда в цьому напрямку. Так, до кінця року тут курсуватимуть два швидкісні денні поїзди "Інтерсіті" та нічний поїзд", - повідомив керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов під час робочої поїздки до Херсона.

Відомство нагадує, що це вже третій поїзд до Херсона, Так, в сполученні Київ - Херсон наразі курсують швидкісний поїзд "Інтерсіті" № 766 та нічний пасажирський поїзд № 102.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" цьогоріч призначила чотири додаткові поїзди до Дня захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці. Поїзди курсуватимуть до Львова, Одеси та Дніпра.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" суттєво розширює функціонал онлайн-сервісів для пасажирів і для тих, хто замовляє перевезення вантажу. За словами Євгена Кравцова, вже у 2019 році клієнти зможуть замовити через інтернет групові перевезення пасажирів, зробити замовлення місця для людей з інвалідністю, а також замовити перевезення авто у вагоні-автомобілевозі.