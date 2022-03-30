Укрзалізниця відновить сполучення з Тростянцем протягом трьох днів

"Сьогодні ми доїхали до міста Тростянець, що на Сумщині. Вже за три дні ми сюди відновимо залізничне сполучення, а ще два дні тому тут був ворог. Наші війська його відбили. Те що було раніше привокзальною площею - виглядає страшно, але нічого, перемагаємо й відбудуємо", - заявив Камишін.