"Укрзалізниця" активно реалізує план дій з корпоративного управління, - Кравцов

Фото: Євген Кравцов (Віталій Носач / РБК-Україна)

Планом дій задаються загальновизнані стандарти корпоративного управління

Фахівці "Укрзалізниці" спільно з компанією Deloitte визначили першочергові кроки щодо імплементації плану дій з корпоративного управління компанії, схваленого урядом у грудні минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

На думку Кравцова, план покликаний створити сучасну ефективну модель управління компанією.

"Чим цей документ відрізняється від тих, які в робочому порядку обговорювались кілька останніх років? Перш за все тим, що ми вже почали його реалізацію", - написав у Facebook Євген Кравцов.

За його словами, цим планом дій задаються загальновизнані стандарти корпоративного управління, що для міжнародних інвесторів є одним з основних показників ефективності компанії.

"Ми провели одну з найбільших корпоративних угод в незалежній країні — акціонування компанії. Попри скептиків, централізація дала свій позитивний ефект. Успішна імплементація плану дій з нашого боку дозволить завоювати довіру інвесторів до "Укрзалізниці", полегшить залучення коштів на зовнішніх ринках та зменшить вартість цих запозичень", - розповів Кравцов.

У свою чергу член наглядової ради АТ "Укрзалізниця", голова комітету з корпоративного управління Костянтин Мар’євич відзначив, що наразі, після тривалої роботи з розробки плану дій, має відбутись перехід до системної реалізації. За його словами, для цього, зокрема, визначено осіб у компанії, відповідальних за реалізацію проекту, узгоджено формат імплементації, намічено подальші заходи.

Темпи реформування корпоративного управління компанії, на думку члена наглядової ради, мають залишатися високими. Він висловив переконання, що лише злагоджена взаємодія, яка є сьогодні між акціонером, наглядовою радою та правлінням, забезпечить досягнення поставленої мети - привести систему корпоративного управління "Укрзалізниця" у відповідність до кращих світових практик.

"Уряд триматиме на постійному контролі хід виконання плану дій. Щомісяця від "Укрзалізниці" очікується звіт про зроблене. У разі необхідності наглядова рада ініціюватиме коригування плану дій", - зауважив Мар’євич.