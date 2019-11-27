УкрАТ закликає президента і прем'єра загальмувати відставку голови "Енергоатому"

Громадська організація "Українське ядерне товариство" (УкрАТ) закликає президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука загальмувати відставку президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Про це йдеться у відкритому листі УкрАТ, передає РБК-Україна з посиланням на "Українські новини".

Лист підписали почесний президент УкрАТ, заслужений енергетик України Володимир Бронніков і голова координаційної ради Спілки ветеранів атомної енергетики та промисловості України Максим Кремінь.

У своєму зверненні найбільша громадська організація в енергетиці України, яка є членом Європейського ядерного товариства, закликає керівництво держави негайно втрутитись у ситуацію, яка склалася навколо стратегічної для України ядерно-енергетичної галузі.

"Як стало відомо, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища терміново ініціював відставку президента НАЕК "Енергоатом" Юрія Недашковського. Людини, яка є справжнім професіоналом, який пройшов всі можливі ступені на атомній електростанції - від обхідника допоміжного обладнання до генерального директора. Фахівця, який тричі очолював "НАЕК" Енергоатом"і був заступником міністра енергетики з питань ядерної галузі та відновлюваної енергетики. Має високий авторитет і довіру всіх можливих світових інститутів в ядерній області і виступав з доповіддю з питань забезпечення національної безпеки на засіданні Атлантичної ради. Фахівець зі світовим ім'ям, якому міністр Оржель забороняє відрядження в США і Європу", - наголошується в листі.

Автори листа звертають увагу на те, що з початку військової агресії Росії атомна енергетика стала гарантом енергетичної безпеки України.

"За рекордно короткі терміни ціною величезних зусиль атомників і безпосередньо президента ДП "НАЕК" Енергоатом" Юрія Недашковського було реалізовано ряд спільних з Європою і США проектів, які дозволили знищити історичну залежність української атомної галузі від російської. Атомники змусили державу з імперськими амбіціями, яка звикла диктувати умови шантажем і підкупом, стати рядовим гравцем на ринку, прозоро конкурувати за нього, а не як зазвичай диктувати свої умови через політичні важелі", - нагадують в УкрЯТ.

Однак, зазначають автори звернення, останні заяви міністра енергетики та захисту навколишнього середовища ставлять хрест не тільки на майбутньому розвитку, але і на сьогоднішній безпечній і надійній роботі атомної галузі, яка забезпечує понад 50% виробництва дешевої в світі електроенергії для України.

"11 блоків-мільйонників вже півроку працюють вдвічі дешевше, ніж платить населення за соціальним - дешевим тарифом на електроенергію! При цьому, українські атомники встигають виконувати всі міжнародні вимоги, забезпечувати фізичний захист АЕС у військових умовах, модернізувати АЕС у відповідність з найсучаснішими технологіями, продовжувати ресурс атомних блоків, в яких закінчився термін експлуатації, на 10, а десь на 20 років Програма Юрія Недашковського "9 блоків за 6 років" майже реалізована. Хіба це не критерії ефективної роботи державного підприємства для міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля?", - запитують члени УкрЯТ.

Вони також нагадали, що НАЕК "Енергоатом" щорічно займає перші місяці серед підприємств України за індексом прозорості, входить в ТОП-5 найбільш зелених енергопідприємств світу, успішно проходить всі місії Всесвітньої асоціації операторів АЕС та МАГАТЕ (Агентство з ядерної енергетики, входить у загальну систему міжнародних організацій ООН), в тому числі з перевірки ефективності аналізу досвіду забезпечення експлуатаційної безпеки PROSPER "Україна з блоками радянського дизайну першою в світі прийняла місію з фахівців, які працюють на енергоблоках західного дизайну, і успішно пройшла перевірку. Росія від такої перевірки відмовилася", - йдеться у зверненні.

Автори звернення висловили обурення діями Оржеля, який гальмує всі проекти розвитку і підтримки нормального функціонування атомної галузі України.

"Останні заяви міністра за обмеження виробництва вітчизняної атомної електроенергії на користь імпорту електроенергії з Росії і Білорусі, і в той же час проти експорту української атомної електроенергії в Польщу демонструють його бажання швидко змінити курс від енергонезалежності України в бік залежності від РФ, від розвитку атомної енергетики до її знищення. Постійне нарощування імпорту електроенергії з РФ з паралельним диспетчерським обмеженням видачі повної потужності енергоблоків українських АЕС, відпуск електроенергії АЕС за спецзобов'язаннями втричі дешевшими зазначеного російсько-білоруського імпорту ставлять під сумнів професіоналізм і компетенцію чинного міністра О. Оржеля", - наголошується у відкритому листі до керівництва держави.

Все це представляє небезпеку не тільки для стабільної роботи енергосистеми України, але і стабільного забезпечення населення доступною атомною електроенергією, попереджають автори звернення.