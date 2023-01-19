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"Укртютюн" просит президента отсрочить изменения в законодательстве по дизайну пачки сигарет

Фото: "Укртютюн" просит президента отсрочить изменения в законодательстве по дизайну пачки сигарет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украинская ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" просит президента Владимира Зеленского отсрочить нормы закона, предусматривающие введение обновленных требований по дизайну пачки сигарет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письме ассоциации, опубликованном на ее сайте.

Так, с 11 января 2024 года законом предусмотрены обновленные требования к размеру и форме пачки сигарет, а также к медицинским предупреждениям, наносимым на упаковку.

По данным ассоциации, упомянутые изменения и подготовка к выполнению требований закона требуют технического и технологического обновления производственных мощностей. Этот процесс предполагает импорт, отладку и испытание оборудования, которое производится только под заказ.

"В связи с военными действиями, ракетными обстрелами всей территории Украины, разрушениями энергетической и транспортной инфраструктуры, производители табачных изделий в Украине лишены возможности провести переоснащение своих линий, обеспечить доставку, установку, наладку работы, испытание необходимого оборудования", - отметили в ассоциации.

Табачные производители констатируют проблемы, с которыми уже столкнулись: производитель, устанавливающий и налаживающий оборудование, не готов отправлять своих специалистов в страну, на территории которой ведутся боевые действия; где имеют место перебои в работе производств из-за отключения электроэнергии и регулярных обстрелов (во время воздушной тревоги, все процессы останавливаются и персонал фабрики направляется в бомбоубежище).

По прогнозам ассоциации, невозможность обновления производственных мощностей приведет к переориентации на импортную продукцию и сокращению локальных производств.

"Укртютюн" просит президента отсрочить вступление в силу соответствующих норм закона на 2 года после отмены военного положения в Украине.

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