"Укртютюн" прогнозирует недополучение бюджетом 140 млрд грн из-за неготовности еАкциза

Как известно, ассоциация представляет интересы крупнейших производителей табачных изделий на рынке Украины: ЧАО "Филип Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина", ЧАО "Табачная компания B.A.T - Прилуки", ПзИИ "Империал Тобако Юкрейн" и ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина".

По словам производителей, "стадия разработки программного обеспечения Электронной системы до сих пор не завершена и идет параллельно с тестированием готовых его элементов". Полноценный доступ к тестированию планируют предоставить только в ноябре 2025 года - за два месяца до обязательного запуска.

Самой большой проблемой является ограниченность тестового режима: "Количество уникальных идентификаторов, доступных в тестовом режиме, не превышает 10 000 штук, в то время как средняя ежедневная потребность в производстве достигает более 1,6 млн марок акцизного налога на одного производителя или импортера. Программное обеспечение Электронной системы за время ограниченного тестирования не сможет пройти проверку стабильности в условиях реальной нагрузки, что делает невозможным его полноценное тестирование", - отмечается в письме.

Другой проблемой является ограниченное время для интеграции бизнеса с API (Application Programming Interface). В Ассоциации отмечают, что полноценную техническую документацию для API экономические операторы получат не раньше ноября, после чего будет только два месяца на тестирование, обучение персонала и запуск интеграционного решения.

"Это объективно недостаточный срок, учитывая привлечение как местных фабрик, так и зарубежных фабрик, чья продукция импортируется в Украину. Работа в ручном режиме невозможна - производственные линии имеют высокую скорость (до 500 пачек в минуту), что исключает задержки в обработке", - подчеркивают в обращении.

Производители предупреждают о серьезных финансовых последствиях для государства. По их словам, каждые сутки "простоя" табачной индустрии будут стоить государственному и местным бюджетам более 400 млн грн.

Критическим моментом станет период между прекращением подачи заявок на бумажные марки акцизного налога (с 18 октября 2025 года) и запуском электронной системы. "В случае технической или функциональной неготовности Электронной системы к полноценной работе, существует риск фактической остановки индустрии из-за невозможности осуществлять производство с 1 января 2026 года вследствие отсутствия марок акцизного налога", - подчеркивают в обращении.

Ассоциация также отмечает задержки в принятии необходимых подзаконных актов. Кабинет министров должен был принять их в течение шести месяцев после принятия закона, однако "по состоянию на 1 февраля 2024 года ни одного такого акта принято не было". Первые документы появились только в октябре 2024 года с задержкой более 9 месяцев.

Особенно проблемным производители считают положение об удалении из электронной системы всех кабинетов и данных 31 декабря 2025 года, что означает необходимость одновременной повторной регистрации всех участников рынка с 1 января 2026 года.

"Укртютюн" предлагает "продолжение функционирования программного обеспечения Электронной системы в тестовом режиме до 1 января 2027 года (с сохранением обращения бумажной акцизной марки на соответствующий период) во избежание рисков недополучения бюджетом более 140 млрд налоговых поступлений в следующем году".