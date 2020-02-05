"Укртютюн" закликає президента ветувати закон про фіксовану націнки на тютюнові вироби

Враховуючи системну непередбачуваність та непрогнозованість політики держави щодо регулювання ринку тютюнових виробів, найбільші виробники тютюнової галузі розглядають питання про скорочення інвестиційних програм в Україні. Про це йдеться у відкритому листі Асоціації "Укртютюн", адресованому президенту України Володимиру Зеленському.

Таким чином, найбільші тютюнові компанії відреагували на прийняття парламентом законопроекту №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". В цілому законопроект був прийнятий ще 4 жовтня 2019 року, але так і не підписаний через суттєві порушення регламенту Верховної Ради.

Напередодні прийняття, 3 жовтня члени профільного комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики внесли правку, яка вводить фіксовану маржу прибутку для компаній, які здійснюють оптовий та роздрібний продаж сигарет.

У листі Асоціації також зазначається, що ця правка жодним чином не пов'язана з вмістом всього законопроекту і була внесена з грубим порушенням вимог регламенту. Крім того, нововведення не узгоджується із зобов'язаннями України в рамках ГАТТ/СОТ, міжнародним принципам ціноутворення та нормами чинного законодавства України.

Пізніше поправка стала відомою у ЗМІ як "маржа Холодова", адже саме заступника голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова ЗМІ називають основним бенефіціаром цієї поправки. Так, за даними розслідування програми "Схеми", він контролює велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів. Пізніше, за матеріалами програми, Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо депутата Холодова за підозрою в зловживанні владою і службовим становищем.

Варто відзначити, що українська Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" представляє інтереси в Україні - ПРАТ "Філіп Морріс Україна", АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна", ПРАТ "АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т - Прилуки" ПзІІ "Імперіал Тобакко Юкрейн".

За попередніми підрахунками Асоціації, введення фіксованої націнки призведе до зростання середньої ціни сигарет на 18% (в середньому 7 грн на пачку) додатково до підвищення ціни в результаті збільшення акцизного податку на 20% з січня 2020 року (в середньому 6 грн на пачку). Це означатиме подорожчання сигарет в середньому на 13 грн, що стане додатковим чинником для зростання обсягів нелегальної торгівлі, впевнені представники галузі.

Інфографіка: Асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" (facebook.com)

Крім того, в Асоціації додали, що держава зобов'язує виробників продавати тютюнові вироби дистрибюторам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни. "З точки зору компаній-членів Асоціації "Укртютюн", виробництво сигарет в Україні в умовах запропонованого розподілу доходу між виробником і підприємствами торгівлі стає економічно невиправданим", - йдеться в листі.

У зв'язку зі сформованою ситуацією, асоціація просить президента України застосувати право вето до прийнятого закону і повернути його на повторний розгляд Верховної Ради України з пропозицією виключити положення, якими встановлюється фіксована торгова націнка на тютюнові вироби.

Як повідомлялося раніше, Асоціація зверталася до Верховної ради України з проханням відхилити поправку, проте, дане звернення тютюнників, зі слів представників Асоціації, було проігнорували.