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"Укртрансгаз" збільшив можливості для імпорту газу з Польщі

Новини » Фінанси    16.10.2019 - 16:33
"Укртрансгаз" збільшив можливості для імпорту газу з Польщі
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Перемичка на кордоні з Польщею дозволяє імпорт 18 млн куб. м на добу

"Укртрансгаз" завершив комплекс будівельно-монтажних робіт з підключення нової технологічної ділянки трубопроводу-перемички на компресорній станції "Комарно" (Львівська область). Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в прес-службі, проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

"Оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Реконструкція збільшить потужність та маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне і безперебійне проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться в повідомленні.

Проведення тестового пуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершенням робіт на об’єкті, планується до кінця жовтня.

Нагадаємо, КС "Комарно" задіяна у транспортуванні газу через кордон Україна - Польща. Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом на 13 жовтня 2019 року досягли 21,00 млрд кубометрів.

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