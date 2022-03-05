"Укртрансгаз" зупинив роботу підземного газосховища в Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укртрансгазу ".

"Сьогодні, 5 березня 2022 року, близько 9.00, зупинено роботу Краснопопівського підземного газосховища на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийнято через те, що бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до підприємства.

"Наразі відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України", - додали в прес-службі.