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"Укртрансгаз" зупинив роботу підземного газосховища в Луганській області

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Україна, Субота 05 березня 2022 12:08
"Укртрансгаз" зупинив роботу підземного газосховища в Луганській області Фото: робота одного підземного газосховища зупинено (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

"Укртрансгаз" зупинив роботу Краснопопівського підземного газосховища в Луганській області. Відбір газу припинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

"Сьогодні, 5 березня 2022 року, близько 9.00, зупинено роботу Краснопопівського підземного газосховища на Луганщині", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийнято через те, що бойові дії на території Луганської області відбуваються у небезпечній близькості до підприємства.

"Наразі відбір газу на газосховищі зупинено. Персонал евакуйовано. Оператори ПСГ та ГТС оперативно змінили режими роботи таким чином, щоб це не вплинуло негативно на газопостачання України", - додали в прес-службі.

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