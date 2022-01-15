"Укртрансбезпека" заперечує причетність до будь-яких незаконних дій

Як відомо, за інформацією блогера Ганни Мінюкової, 14 січня у центральному офісі Державної служби безпеки на транспорті відбулися обшуки слідчих ДБР, пов’язаних із закупівлею спецформи для інспекторів служби. При цьому на офіційних сторінках ДБР інформація щодо проведення слідчих дій стосовно УТБ наразі відсутня.

Своєю чергою УТБ оприлюднила інформацію щодо проведення тендеру. Згідно з нею, наприкінці 2021 року "Укртрансбезпека" оголосила тендер на закупівлю уніформи для інспекторів, - 400 комплектів на загальну суму майже 3,9 млн грн.

Тендер був оголошений на платформі Прозорро (ДК 021:2015: 18110000-3) 23 листопада 2021 року та пройшов без зауважень. За даними УТБ тендер виграла компанія з багаторічним досвідом роботи у відповідній сфері, і уже наприкінці грудня доставила її для ДСБТ.

Комплект уніформи складається з 13 предметів та вартує 9 746 грн 22 коп., її роздадуть, інспекторам після закінчення 4-х тижневого навчання, яке розпочинається в понеділок, 17 січня на базі Навчально-наукового інституту №1 Національної академії внутрішніх справ.

Також у службі наголосили, що "Укртрансбезпека" залишається відкритою для співпраці з усіма правоохоронними органами та готова сприяти у розслідуваннях правоохоронців.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Міністерство інфраструктури повідомило про намір збільшити штат інспекторів УТБ вдвічі.