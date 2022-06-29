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"Укртелеком" відновив інтернет-мережі у майже 90% населених пунктів України

Фото: "Укртелеком" відновив інтернет-мережі у майже 90% населених пунктів України (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Станом на 28 червня "Укртелеком" відновив постачання інтернет-послуг у 87% населених пунктів України, де є мережі компанії, в усіх областях, крім Луганської та Херсонської.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У компанії також зазначили, що відновлення мереж дається непросто, адже вести роботи доводиться іноді під обстрілами, а також там, де спостерігаються перебої у сервісах через аварії РЕМ. Проте, попри складність умов, роботи проводяться постійно, за різних обставин і в різних місцинах.

Також в "Укртелекомі" фіксують зростання попиту на оптичний інтернет зростає: якщо наприкінці травня-початку червня тижневі підключення були на рівні 1,6 тисяч, то тепер до оптичної мережі було майже 2 тисячі підключень, тобто у середньому понад 280 підключень щодня.

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