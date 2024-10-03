RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укртелеком" не будет повышать цены на услуги в 2024 году

Фото: "Укртелеком" не будет повышать цены в 2024 году (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Компания "Укртелеком" оставит действующие цены на свои услуги в 2024 году по-прежнему. Анонсированное многими провайдерами повышение тарифов на услугу интернет из-за роста налогов никоим образом не повлияет на клиентов "Укртелекома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Более того, мы разработали новый тариф "Цена не новость", благодаря которому наши абоненты будут знать свою цену в течение двух лет! Цена не будет меняться из-за инфляции, затрат на поддержку энергонезависимости сетей и т.д. Это позволит новым абонентам планировать расходы на интернет в своем семейном бюджете", - заявил коммерческий директор "Укртелеком" Игорь Яремчук.

По его словам, в тарифе для конечного потребителя больше 30% занимают налоги.

При этом "Укртелеком" своевременно и в полном объеме платит их в бюджеты всех уровней. В частности, в 2023 году компания уплатила более 1,35 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2024 года – более 660 млн грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Укртелеком