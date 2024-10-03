"Укртелеком" не будет повышать цены на услуги в 2024 году

"Более того, мы разработали новый тариф "Цена не новость", благодаря которому наши абоненты будут знать свою цену в течение двух лет! Цена не будет меняться из-за инфляции, затрат на поддержку энергонезависимости сетей и т.д. Это позволит новым абонентам планировать расходы на интернет в своем семейном бюджете", - заявил коммерческий директор "Укртелеком" Игорь Яремчук.

По его словам, в тарифе для конечного потребителя больше 30% занимают налоги.

При этом "Укртелеком" своевременно и в полном объеме платит их в бюджеты всех уровней. В частности, в 2023 году компания уплатила более 1,35 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2024 года – более 660 млн грн.