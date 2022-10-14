"Укртелеком" Ахметова передал военным авиационные комплексы "Валькирия"

Уже с сегодняшнего дня "Валькирии" начнут выполнять боевые задания на фронте.

Кроме этого, команда АО "Укртелеком" прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить бесперебойную связь нашим защитникам - Вооруженным силам Украины, государственным органам, бизнесу и всем украинцам. Уровень доступности интернет-сервисов - около 90% населенных пунктов довоенного покрытия.

"Для нас важно помогать Украине, украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить, а украинцам - выжить и выстоять. Это четкая и неизменная позиция нашего главного акционера и инвестора Рината Ахметова, которую мы в "Укртелекоме" всячески поддерживаем и претворяем в жизнь каждый день. "Укртелеком" системно помогал и будет помогать украинской армии. Мы уже направили около 50 млн грн в поддержку боеспособности наших защитников. И теперь передаем украинской армии первую партию оборудования украинского же производителя - три комплекса "Валькирия". Итого к победе", - прокомментировал передачу беспилотников генеральный директор АО "Укртелеком" Юрий Курмаз.

С начала полномасштабной войны компания "Укртелеком" приобрела и передала уже почти 3 тысячи тактических аптечек, 4 тысячи медицинских турникетов, 2 тысячи кровоостанавливающих бандажей и повязок, 50 ношей, 23 генератора, свыше 180 раций, свыше 100 активных и пригодных для бесперебойных, а также многие другие необходимые вещи и оборудование для нужд наших защитников. 171 автомобиль компании передан нашим военным.

В рядах ВСУ защищают украинскую землю около 350 сотрудников "Укртелекома".

Помощь организована "Стальной фронтом Рината Ахметова": с самого начала полномасштабной его войны бизнесы объединили усилия в помощи защитникам Украины. В рамках инициативы "Стальной фронт" они уже направили на помощь Украине в войне с Россией более 3 млрд грн.