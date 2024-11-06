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"Укртелеком" в 2024 году инвестировал в коммуникационную сеть 725 млн грн и уплатил 1 млрд грн налогов

Фото: "Укртелеком" в 2024 году инвестировал в коммуникационную сеть 725 млн грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

За 9 месяцев 2024 года компания "Укртелеком" инвестировала в развитие коммуникационной сети 725 млн. грн. и обеспечила около 1 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В 2024 году "Укртелеком" продолжает развивать оптическую инфраструктуру, возобновлять работу сети после постоянных вражеских атак агрессора, обеспечивать доступ к услугам интернета на уровне 90% от количества населенных пунктов, покрытых сетью оператора до начала полномасштабного российского вторжения.

Так, оператор инвестирует в развитие сети FTTH/P по технологии GPON, поскольку эта архитектура и технология – одно из стратегических направлений развития компании для обеспечения устойчивого и качественного предоставления телекоммуникационных услуг.

"Укртелеком" продолжает заменять медную сеть и развивать оптическую и во время полномасштабной агрессии. В частности, уже в этом году проложено около 5500 км оптики по всей территории Украины, в том числе и в Сумской и Черниговской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. В целом сейчас оптическая сеть "Укртелеком" составляет около 90 000 км и охватывает 2,7 млн Homepass.

Развитие оптической инфраструктуры способствует росту абонентов быстрого Интернета. За время полномасштабной войны процент пользователей оптики в общей базе абонентов Интернет существенно увеличился. Если к началу 2022 года абонентов оптики было 34% от общей базы интернет-пользователей, то сейчас эта цифра составляет уже 68%.

Общее количество пользователей оптического интернета к концу 3-го квартала этого года возросло до 360 тысяч. Оптика от "Укртелекома" есть в 1306 медицинских и 1763 учебных заведениях.

В результате роста оптической абонентской базы увеличивается общий доход от предоставления услуг оптического интернета всем категориям абонентов. За 9 месяцев этого года по сравнению с прошлым доход от оказания услуг оптического интернета вырос на 17,5%.

"Укртелеком" обновляет парк аккумуляторов, генераторов. В течение 2023-2024 годов инвестировано в обновление энергооборудования, включая закупку АКБ и дизель генераторов на более чем 60 млн грн.

Ранее отмечалось, что компания "Укртелеком" за первое полугодие 2024 года инвестировала в развитие коммуникационной сети 585 млн грн.

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Укртелеком