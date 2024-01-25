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В "Укрпочте" произошел технический сбой: какие услуги сейчас доступны

Фото: в "Укрпочте" произошел технический сбой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В IT-системах "Укрпочты" произошел технический сбой в четверг, 25 января. Сейчас в отделениях есть возможность только выдавать посылки и принимать платежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

"В наших IT-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже.

Напомним, "Укрпочта" продлила программу обмена ламп накаливания на LED-лампы. В настоящее время в отделениях доступно около 7 млн светодиодов.

Также мы сообщали, что "Укрпочта" скоро будет доставлять лекарства на деоккупированные и прифронтовые территории.

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