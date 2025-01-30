"Укрпочта" сократит срок доставки до одного дня: детали

В 2024 году стал важным для развития компании. "Укрпочта" инвестировала более 1 млрд гривен собственных средств в автоматизацию процессов. Эти инвестиции направили на закупку оборудования у украинских производителей.

Уже с 3 февраля компания полностью переходит на роботизированные линии, что позволит обрабатывать все посылки автоматически и обеспечить доставку на следующий день.

Кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который "Укрпочта" получила в евро и должна вернуть в течение восьми лет. Однако, благодаря обслуживанию 60% рынка международных посылок, компания получает собственные валютные поступления, что частично компенсирует риски.

Благодаря тому, что "Укрпочта" финансировала проект автоматизации собственными ресурсами, остались неиспользованными 60 млн евро кредита. Сейчас компания ведет переговоры с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о перенаправлении этих средств, в частности на развитие "Укрпочта Банка".