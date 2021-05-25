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"Укрпошта" перейде на наземне сполучення з Білоруссю через заборону польотів

Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" продовжить доставляти поштові відправлення в напрямку Білорусі. Через заборону польотів доставка посилок відбуватиметься наземним автотранспортом.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, "Укрпошта" не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

"Укрпошта" також надасть можливість "Белпошті" відправляти посилки до українських клієнтів, повідомили в прес-службі.

За даними компанії, щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.

Крім того, "Укрпошта" забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом. І також продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва із подальшим транспортування частини відправлень для Молдови та Білорусі.

"Через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську, після чого був затриманий опозиціонер Роман Протасевич. Авіасполучення буде припинено з півночі 26 травня.

РБК-Україна також писало, що робити пасажирам у зв'язку з припиненням авіасполучення з Білоруссю. Дана ситуація кваліфікована як форс-мажор.

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