"Укрпошта" перейде на наземне сполучення з Білоруссю через заборону польотів

Як зазначається в повідомленні, "Укрпошта" не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

"Укрпошта" також надасть можливість "Белпошті" відправляти посилки до українських клієнтів, повідомили в прес-службі.

За даними компанії, щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України.

Крім того, "Укрпошта" забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом. І також продовжить виконання спільного проекту з Windrose Airlines для міжнародного мобільного маркетплейсу Joom в рамках якого виконуються регулярні вантажні чартерні рейси з Гонконгу до Києва із подальшим транспортування частини відправлень для Молдови та Білорусі.

"Через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі", - йдеться в повідомленні.