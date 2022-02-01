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"Укрпошта" запустила нову послугу: що відомо

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрпошта" з 1 лютого запустила нову послугу. Клієнти можуть оплатити відправку посилок онлайн на сайті компанії в "Особистому кабінеті".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправку і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки у відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор)", - йдеться в заяві компанії.

Відзначається, що нова послуга істотно скоротить час при оформленні відправлень у відділенні. Крім того, в цьому випадку для клієнтів передбачені знижки:

  • для внутрішніх відправлень-5%;
  • для міжнародних - від 3 до 15%.

Послуга поширюється на наступні внутрішні та міжнародні відправлення:

  • "Укрпошта Стандарт";
  • "Укрпошта Експрес";
  • "Дрібний пакет рекомендований";
  • "Посилка";
  • EMS.

Оплата за відправку онлайн стягується в два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання. Потім у відділенні, при передачі посилки у відділенні, відбувається списання коштів, а в" Особистому кабінеті "статус" попередня оплата "змінюється на"оплачений".

Нагадаємо, в Дарницькому районі Києва колишній співробітниці одного з відділень "Укрпошти" повідомили про підозру у крадіжці поштових марок на 800 000 гривень.

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КиївУкрпошта