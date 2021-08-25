RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Укрпошта" закупить газ за формулою "Дюссельдорф+"

Автор: Наталія Гурковська

Держпідприємство "Укрпошта" оголосило тендер на закупівлю 4 млн куб. м природного газу за формулою з прив'язкою до цін на німецькому хабі NCG (Дюссельдорф, Німеччина) плюс витрати на доставку в Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані тендерної документації на сайті ProZorro.

Формула "Дюссельдорф+" буде застосовуватися для перерахунку ціни в разі різкого (більш ніж на 3%) подорожчання або здешевлення природного газу на європейських хабах.

Відповідно до тендерної документації, газ повинен поставлятися до травня 2022 року включно.

Нагадаємо, формульний підхід з використанням цін в європейських хабах раніше використовувався для розрахунку вартості природного газу для населення - формула "Амстердам+".

З 1 серпня 2020 року з відміною ПСО, НАК "Нафтогаз України" за рішенням уряду в якості постачальника "останньої надії" повинен продавати населенню газ за ціною хаб в Німеччині плюс вартість доставки в Україну.

Ідентична формула "Роттердам+" в 2016-2019 рр. діяла для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для непобутових споживачів зросла.

З травня 2021 року ціни на бензин і дизпаливо на АЗС також встановлюються за формулою аналогічною до "Роттердам+".

Також з лютого 2019 року "Укрзалізниця" закуповує дизпаливо за формулою з прив'язкою до європейських котирувань плюс доставка в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрпошта