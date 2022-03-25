RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрпошта" відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області

Фото: "Укрпошта" відновила доставку товарів та пенсій у Луганській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

У Луганській області поступово відновлюється робота національного поштового оператора "Укрпошта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Так, за його словами, станом на сьогодні 335 людей похилого віку з Білогорівки, Золотарівки, Верхньокаменки та Шипилівки вже отримали пенсії через пересувні відділення оператора.

"Вперше з початку російського воєнного вторгнення нам вдалося доправити пенсії, продукти харчування та інші товари першої необхідності до населених пунктів Луганської області, які традиційно отримували їх через підприємства АТ "Укрпошта", - зазначив Вадим Шестопалов, керівник Донецької дирекції АТ "Укрпошта", яка наразі обслуговує одночасно дві області.

Місцеві мешканці також отримали сірники, м’ясні та рибні консерви, макаронні вироби та миючі засоби.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськПенсії