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"Укрпошта" оприлюднила перелік відділень, які працюватимуть у День Незалежності

Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" працюватиме у День Незалежності України 24 серпня. Надаватимуть послуги чергові відділення поштового оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби компанії.

За даними прес-служби, в Києві працюватимуть наступні відділення

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.

З повним переліком можна ознайомитися на сайті "Укрпошти".

Нагадаємо, цього року День Незалежності випадає на вівторок, у зв'язку з чим Кабмін переніс робочий день з понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня. Таким чином, в Україні буде чотири вихідні дні поспіль - з 21 по 24 серпня.

Національний банк України (НБУ) визначив порядок роботи банківської системи у зв'язку з перенесенням Кабінетом міністрів робочих днів у 2021 році. Так, день роботи банківської системи України у 2021 році переноситься з понеділка 23 серпня - на суботу 28 серпня.

У святкові дні на День Незалежності, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть наступним чином: 23 і 24 серпня - графік роботи, за яким працюють в неділю (може відрізнятися в залежності від відділення).

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УкрпоштаДень незалежності України