"Укрпошта" про загибель 8 млн бджіл: це вперше, винна погода

У компанії заявили, що щороку в сезон перевозять бджіл на прохання бджолярів. При цьому таке перевезення несе в собі ризики через особливості до упаковки і транспортування.

"Те, що сталося сьогодні, - сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до + 27°С і вище. Перевезення бджіл відбувалося за встановленими Правилами: бджоли були розміщені в дерев'яних ящиках з вентиляційними отворами. Також потрібно розуміти, що вантажівки, в яких Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні - там є доступ повітря", - йдеться в повідомленні.

У компанії пообіцяли посилити вимоги до пересилання і транспортування бджіл. Тепер не будуть перевозити бджіл, якщо температура повітря в місці відправлення або доставки буде перевищувати +20°С.