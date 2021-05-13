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"Укрпошта" про загибель 8 млн бджіл: це вперше, винна погода

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Україна, Четвер 13 травня 2021 00:05
"Укрпошта" про загибель 8 млн бджіл: це вперше, винна погода Фото: у компанії пообіцяли посилити вимоги до пересилання(t.me/VGlagola))
Автор: Даша Харченко

У компанії "Укрпошта" прокоментували загибель 8 млн бджіл, яких відправили бджолярі із Закарпатської області. Кажуть, це вперше.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

У компанії заявили, що щороку в сезон перевозять бджіл на прохання бджолярів. При цьому таке перевезення несе в собі ризики через особливості до упаковки і транспортування.

"Те, що сталося сьогодні, - сталося вперше. Зокрема, через різке підвищення температури в області до + 27°С і вище. Перевезення бджіл відбувалося за встановленими Правилами: бджоли були розміщені в дерев'яних ящиках з вентиляційними отворами. Також потрібно розуміти, що вантажівки, в яких Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні - там є доступ повітря", - йдеться в повідомленні.

У компанії пообіцяли посилити вимоги до пересилання і транспортування бджіл. Тепер не будуть перевозити бджіл, якщо температура повітря в місці відправлення або доставки буде перевищувати +20°С.

Сьогодні вдень стало відомо, що компанія "Укрпошта" завдала бджолярам із Закарпаття збитків на півмільйона гривень, погубивши при транспортуванні 8 млн бджіл. Перевізник транспортував 400 спеціальних пакетів з комахами з Іршави та Виноградова на вантажівці Hyundai. Там були матки, бджоли і розплід. Але відсутність доступу повітря призвело до того, що бджоли загинули протягом декількох годин.

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