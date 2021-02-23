"Укрпошта" в цьому році оцифрує 100% послуг, - Криклій

"Укрпошта" в цьому році планує оцифрувати 100% послуг. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що це буде реалізовано завдяки підтримці міжнародних партнерів.
Він зазначив, що майже 2 тисячі мобільних сільських відділень, які зможуть доставляти посилки, будуть задіяні в системі електронної комерції.
"Перед "Укрпоштою" стоїть амбітне завдання - протягом цього року зробити 100% цифровізації послуг", - сказав Криклій.
Також міністр повідомив, що цього року планується початок будівництва 5 автоматизованих поштових хабів і десяти сортувальних депо.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив нову версію формату QR-коду та запровадив код старту платіжного застосунку. Відтепер будь-який банк зможе інтегрувати цю опцію до власного платіжного застосунку.
Зазначимо, через Систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2020 році здійснено 385 млн початкових платежів на суму майже 45 трлн грн. Це на більше на 38% за сумою, ніж у 2019 році.