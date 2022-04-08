"Укрпошта" домовилася з 14 країнами про безкоштовну доставку посилок в Україну

Фото: посилки в Україну можна безкоштовно відправити з 14 країн (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вже 14 національних поштових операторів інших країн оголосили про безкоштовну доставку відправлень до України. Ці відправлення "Укрпошта" також безкоштовно доставить до своїх відділень в Україні, де отримувачі зможуть їх забрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрпошти".

За даними прес-служби, йдеться про доставку з-за кордону до конкретних одержувачів в Україні із зазначенням одержувача, адреси, індексу та контактного номеру телефону. Надсилати можна одяг, господарчі товари, продукти у заводській упаковці до 10 кг, невелику кількість безрецептурних ліків. Заборонено надсилати алкоголь та товари військового призначення. "Укрпошта" наводить умови поштових операторів інших країн: Österreichische Post AG (Пошта Австрії) безкоштовно надсилає відправлення до 30 кг в Україну зі своїх поштових відділень, а також поштових відділень партнерів.

Omniva (Пошта Естонії) також безкоштовно доставляє в Україну посилки вагою до 30 кг з усіх поштових відділень.

З поштових відділень Poczta Polska (Пошта Польщі), що приймають відправлення EMS, можна безкоштовно відправити своїм рідним в Україну гуманітарну допомогу, обравши продукт EMS вагою до 20 кг.

An Post (Пошта Ірландії) безкоштовно зголосилася пересилати до України листи, дрібні пакети та посилки до 20 кг, оформити відправлення можна у будь-якому з поштових відділень An Post. Також Пошта Ірландії у своїх відділеннях надає безкоштовно низку послуг для українців, які виїхали у зв’язку з війною, а саме: безкоштовне поповнення SIM-картки на три місяці, одержання безпечної віртуальної адреси (для тих, хто не має поштової адреси), одержання/надсилання грошових переказів Western Union без комісії тощо.

Пошта Чехії (Česká Pošta) пропонує безкоштовне відправлення стандартної посилки до 30 кг в Україну. Надіслати посилку можна у будь-якому відділенні Пошти Чехії.

Slovenská pošta (Пошта Словаччини) безкоштовно надсилає в Україну посилки вагою до 5 кг. Відправлення приймаються у всіх відділеннях Пошти Словаччини.

Pošta Slovenije (Пошта Словенії) безкоштовно доставляє до України посилки з гуманітарною допомогою.

Georgian Post (Пошта Грузії) з перших днів війни запустили опцію безкоштовної доставки до України. Також безкоштовно відправити посилки до України можна з Cyprus Post (Пошта Кіпру), Magyar Posta (Пошта Угорщини), Guernsey Post, UK (Пошта Гернсі), Пошти Вірменії, Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару).