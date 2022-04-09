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"Укрпошта" доставлятиме гуманітарні вантажі залізницею

Фото: гуманітарні вантажі будуть доставляти залізницею через Укрпошту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрпошта" після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею. З 9 квітня поштові вагони будуть доставляти пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та у зворотному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.

Насамперед, у поштових вагонах будуть перевозитися гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Прийом гуманітарних вантажів не проводиться у всіх відділеннях "Укрпошти", а тільки у поштамтах, розміщених поруч із центральними залізничними вокзалами.

З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення у відділенні міста Львів №79023. На наступному тижні відправити гуманітарні вантажі можна буде з Києва (відділення 02505), Дніпра (відділення 49501), Одеси (відділення 65501) та Харкова. Оформити відправлення можна буде в особистому кабінеті.

Попри те, що відправлення здійснюється з 5 міст, адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є працююче відділення Укрпошти. Укрпошта буде здійснювати доставку гуманітарних вантажів, які надійдуть залізницею, до пункту доставки магістральними автомобілями.

Вартість одного відправлення вагою до 30 кг та найдовшою стороною до 70 см - 25 грн. Сплата за рахунок отримувача неможлива. Проте, якщо у волонтерів наразі немає можливості сплатити за вартість посилок, вони все одно будуть прийматися до відправлення. Про безкоштовне відправлення потрібно повідомити оператору - його вартість буде покриватися за рахунок залучення коштів благодійних фондів.

Термін зберігання посилки у місті призначення - до 14 днів. Після цього, у разі якщо отримувач не забрав посилку, Укрпошта буде передавати їх волонтерським організаціям та фондам. "Укрпошта" та "Укрзалізниця" залишають право на огляд посилки і у разі, якщо у посилках буде не благодійний, а комерційний вантаж, такі посилки також передаватимуться волонтерським організаціям, з якими співпрацює Укрпошта.

Нагадаємо, тестовий запуск доставки пошти залізницею відбувся 1 квітня - тоді "Укрпошта" спільно з Укрзалізницею запустили перший поштовий вагон за маршрутом Львів-Київ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Укрпошта