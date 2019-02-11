"Укроборонпром" показав випробування модернізованого Т-64

Фото: танк Т-64 (ukroboronprom.com.ua)

Танк з минулого року серійно поставляється до Збройних сил України

Держпідприємство "Харківський бронетанковий завод" постійно посилює українське військо модернізованим танком Т-64 зразка 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГК "Укроборонпром".

В результаті комплексу випробувань Т-64 добре показав себе на Донбасі, а при модернізації отримав "розширені бойові можливості за рахунок нових тепловізорів, цифрових радіостанцій, засобів супутникової навігації і новому динамічному захисту".

Додамо, що Т-64 зразка 2017 року, з минулого року серійно поставляється до Збройних сил України. ДП "Харківський бронетанковий завод" виготовив більше сотні Т-64 зразка 2017 року. У той же час, підприємство продовжує роботи з модернізації Т-64.

Повідомляється, що в бойову машину інтегрується сучасні нічні прилади спостереження з електронно-оптичним перетворювачем третього покоління. Вони встановлюються на штатні кріплення і підключаються до електричної мережі без її змін.

Завдяки високоякісним компонентам модернізовані танки володіють високою стійкістю до світлових перешкод і забезпечують роботу при складних умовах. У той же час, в прицільний комплекс навідника інтегрований тепловізор, який забезпечує виявлення, розпізнавання і знищення противника вогнем 125-мм гармати в будь-який час доби і при будь-яких погодних умовах.

Також Т-64 зразка 2017 отримав новий динамічний захист, який значно посилює рівень захищеності бойової машини і ефективно протидіє всім сучасним протитанкових засобів ураження.

Т-64 зразка 2017 оснащуються системами супутникової навігації від Держпідприємства "Оризон-Навігація".

Нагадаємо, у Державному оборонному замовленні на 2019 рік передбачена поставка на озброєння Збройних сил України, як мінімум до 20 зразків, яких раніше не було в ЗСУ.