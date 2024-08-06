"Укрнафтобуріння" получило право на добычу газа на Сахалинском месторождении

"Укрнафтобуріння" наконец-то позволили возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Соответствующее решение только принял Шестой апелляционный административный суд", - отметил Чернышов.

По его словам, из-за аннулирования разрешения добыча на месторождении прекратилась в конце 2023 года.

"Ожидаем его восстановления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложнейшего отопительного сезона", - добавил он.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, сколько будет стоить газ для населения в августе и какие цены предлагают поставщики.