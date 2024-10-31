"Укрнафта" платит юристам, вероятно использующим методы уменьшения оплаты налогов: аудит ГАСУ

Последняя проверка Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) в государственной "Укрнафте", возглавляемой Сергеем Корецким, выявила, что миллионы государственных средств выплачиваются менеджерам и консультантам компании, при этом они могут использовать методы уменьшения налоговой нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Фокус ".

Среди прочего аудиторы обратили внимание на огромные суммы, выплаченные адвокатам и экспертам, которые могут быть близки к руководству компании.

Так, по информации, представленной в акте проверки ГАСУ, "Укрнафта" потратила миллионы на предоставляемые юридические услуги без должной прозрачности. Одним из примеров стала выплата адвокатскому объединению "Астерс" - почти 10 млн гривен, перечисленных без тендера в августе 2023 года за услуги, предоставленные еще в феврале. Общая сумма выплат, как оказалось, составила около 45 млн гривен.

Кроме этого, заметно отличается случай с адвокатом Оксаной Волынец, которая, по данным аудита, получала доход как физическое лицо-предприниматель (ФЛП), хотя услуги оказывала именно как адвокат. Такое оформление позволило уменьшить сумму уплаченных налогов, из-за чего государственный бюджет мог недополучить около 1,7 млн гривен.

В общей сложности, общая сумма выплат, полученных Волынец с ноября 2022 года, уже достигла 8 млн гривен. Поэтому, по расчетам экспертов, сумма, на которую могли быть "оптимизированы" налоги, может составить около 3,3 млн гривен. Но, несмотря на масштаб нарушений, аудиторы ГАСУ ограничились лишь указанием на отсутствие отчета, не вдаваясь в существенные детали уменьшения налогов.

Эта адвокат, предоставляющая услуги "Укрнафте", до мая 2023 года была заместителем Корецкого и получала 1,1 млн зарплаты от государственной "Укрнафты".

Шнайдер призывает к проведению более объективного расследования и объяснения, почему возможные нарушения в выплатах миллионов государственных средств проходят незамеченными. "И вот сегодня, в свете вчерашних победных реляций на сайте "Укрнафты", в центральном офисе "Укрнафты" и по адресам проживания менеджмента проходят обыски НАБУ", - резюмирует эксперт.