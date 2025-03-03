"Укрнафта" за два года могла переплатить 4,5 млрд гривен за сырье: подробности

Отмечается, что вопрос о высоких ценах на нефть и конденсат, по которым покупает сырье государственная "Укрнафта" на внутреннем рынке, уже привлекал внимание общественности и нардепов в сентябре 2024 года.

Тогда из материалов судебного дела стало известно, что на биржевых торгах на Украинской энергетической бирже (УЭБ) "Укрнафта" покупала нефть по цене в 35 тысяч грн за тонну, или 115 долларов за баррель, в то время как котировки на европейских рынках были на 45% ниже.

В то же время по результатам аукционов УЭБ в период с января 2023 года до начала ноября 2024 года "Укрнафта" приобрела у "Укргаздобычи" газовый конденсат на сумму 12,5 млрд грн (без НДС). В целом сумма переплаты за неполные 2 года достигает 4,5 млрд гривен.

Отдельно журналисты обращают внимание на параллельный рост расходов "Укргаздобычи" на закупку труб - за два года они составили 10,6 млрд грн. В то же время в отчете Государственной аудиторской службы за 2023 - I квартал 2024 года эта ситуация не нашла отражения.