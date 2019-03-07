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Через скасування мита на вивіз металобрухту українці можуть втратити роботу, - експерт

Новини » Економіка    07.03.2019 - 14:24
Через скасування мита на вивіз металобрухту українці можуть втратити роботу, - експерт
Фото: Олександр Каленков (УНІАН)

Країні загрожує втрата 30 тисяч робочих місць, вважає Каленков

Скасування мита на вивіз металобрухту з України буде мати ряд негативних наслідків для економіки України. Про це заявив глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков в прямому ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, що один з наслідків – втрата 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії.

За даними Каленкова, дія мита, яке триває вже два роки зіграло дуже корисну роль для економіки України, і зокрема, зуміло відновити роботу металургійних підприємств.

"Ми можемо згадати, що було до того, як почало діяти підвищене мито. Воно діє вже протягом двох років, а за рік до його підвищення деякі електрометалургійні підприємства стояли по 2-2,5 місяця", - заявив Каленков.

Крім того, за словами Каленкова, в результаті скасування мита удар буде нанесений і по суміжних галузях, таким чином кількість втрачених робочих місць можна помножити на два.

За інформацією Каленкова, сьогодні в світі всі країни намагаються зберегти стратегічна сировина – брухт всередині країни.

"Всіма правдами і неправдами країни, в яких є металургійна продукція, намагаються зберегти цю сировину", - заявив глава об'єднання.

Раніше Верховна рада проголосувала за продовження дії мита на експорт металобрухту. Проте в парламенті було зареєстровано рішення про скасування цього рішення.

За словами Каленкова, безмитний вивіз металобрухту вигідний людям, які займаються вивезенням цього виду сировини за кордон.

"Це недобросовісні брухтозаготівельники, яким просто байдуже на чому заробляти. Отримає від цього вигоду бюджету або не отримає - їм головне дорожче продати", заявив Каленков.

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