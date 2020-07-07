У "Укрлендфармінгу" вимагають пустити їх представників на засідання комітету ВР

Представники компанії "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка вимагають пустити їх юристів на засідання комітету Верховної ради з питань протидії корупції, де буде розглядатися питання закриття за рішенням суду кримінальної справи, пов'язаної з VAB банком, проти акціонера компанії. Офіційно подану заявку про участь відхилили.

Про це повідомляє УНІАН.

Раніше в компанії зверталися до голови Верховної ради Дмитру Разумкову, відзначаючи, що на розгляд цього питання комітетом не була запрошена сторона акціонера "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, а також сторона іншого фігуранта справи, Олександра Писарука, колишнього заступника голови НБУ, для представлення своєї позиції, хоча були запрошені представники САП та Офісу Генерального прокурора

Наголошується, що вчора антикорупційного комітету згідно з існуючою процедурою, повідомили про перелік осіб, представника компанії і правників, які повинні бути присутніми на засіданні комітету для об'єктивного і всебічного висвітлення обставин процесу.

"Сьогодні стало відомо, що секретаріат комітету взагалі відмовився розглядати це повідомлення та не допускає представників компанії на засідання. З телефонної розмови з представником секретаріату стало відомо, що рішення про допуск на засідання комітету одноосібно приймає голова комітету, народний депутат Анастасія Радіна", - заявили в компанії.

У компанії вважають, що керівництво комітету вирішило призначити їх винними апріорі, і зробити це попри рішення судів.

"Попри наявні докази нашої правоти, без надання нам можливості публічно і відкрито себе захистити. Це нагадує традиції "справедливого суду" тоталітарного сталінського режиму з його "розстрільними трійками" і відсутністю можливості правового захисту для жертв судилища. Деякі депутати бояться людей, які мають сміливість спростовувати їх голослівні заяви", - додають у компанії.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду міста Києва про скасування як незаконної постанови першого заступника генерального прокурора про відновлення кримінального провадження, пов'язаного з наданням стабілізаційного кредиту НБУ VAB банку Олега Бахматюка.

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Використання кредиту за призначенням, на виплати вкладникам, було підтверджено офіційними експертизами і висновками Фонду гарантування вкладів і заявою НБУ.