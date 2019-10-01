В "Укрлендфармінгу" розповіли про трансформації на ринку праці

HR-директор одного з найбільших агрохолдингів країни групи компаній "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) Наталія Романенко розповіла про те, як трансформувався ринок праці за останні роки, чому українці їдуть працювати за кордон і як зробити ефективною служби зайнятості в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю.

За словами Романенко, зміни на ринку праці диктують нові вимоги до роботодавців. Ринок праці дуже змінився, вважає вона. Якщо подивитися на статистику, в 2017 році на 10 вакансій припадало 50 безробітних, в 2018 - 4, в цьому році 3 працівника на кожні 10 вакансій.

"Причин дуже багато. В першу чергу, це демографічне питання. Це зменшення чисельності населення України, в тому числі працездатного, економічно активного населення. З іншого боку, виїзд за кордон населення дуже сильно скоротив чисельність безробітних працівників в Україні", - розповіла Романенко.

Вона зазначила, що ці зміни вплинули на те, що при пошуках роботи кандидати стають більш вимогливими до умов праці, можливості медичного страхування, пільг і так далі

Романенко розповіла, що проводила дослідження, опитування серед колишніх працівників компанії, знайомих, які виїхали за кордон, при яких умовах вони б повернулися. Більшість з опитаних сказали, що, якби заробітна плата в Україні була б хоча б на 20% менше, ніж у Європі, вони готові охоче повернутися, тому що залишати сім'ї, залишати друзів, залишати звичне життя і піддаватися таким культурним змінам новому середовищі вони б не хотіли. Крім того, трудову міграцію стимулює недостатня якість життя.

"Якщо говорити про причини, люди їдуть не стільки, щоб отримати більший доход, скільки отримати якісне життя для себе і своїх дітей. Тому, якщо дивитися, наприклад, на сільське населення України, поки ми не розвинемо інфраструктуру села, звідти будуть масово виїжджати люди і не стільки за кордон, але і в місто. Поки ми не змінимо якість життя в Україні: якість медицини, освіти, дозвілля, культурного розвитку, доти у нас буде цей відтік кращого персоналу за кордон", - заявила вона.

Між тим ефективність роботи Центрів зайнятості викликає багато питань. Випадки успішного співробітництва з центрами зайнятості у роботодавців є, але вони поодинокі.

"На жаль, Центр зайнятості не може забезпечити ту кількість персоналу, що нам необхідно для бізнесу. У будь-якому випадку центри зайнятості потрібні, але вони повинні переформатувати свою роботу. Центр зайнятості, розуміючи тенденцію, що технології в Україні живуть до 3 років і дуже швидко змінюються, можуть стати партнерами бізнесу в частині перенавчання дорослого населення. Коли професія стає неактуальною, потрібно швидко отримати нову професію - тут Центр зайнятості може бути надійним і дуже хорошим партнером. Але знову ж таки за умови, що для цього будуть переглянуті відповідні законодавчі нормативи і взагалі переглянута система навчання, освітні стандарти та професійні стандарти, - вважає Наталія Романенко. - І якщо в Україні буде така можливість дуже швидко отримати нову кваліфікацію, через рік-два, а не за 5 років, то відповідно ця людина зможе знову-таки знайти себе на ринку праці та успішно реалізуватися".

"Укрлендфармінг" - один з найбільших агрохолдингів країни, займається вирощуванням зернових та олійних культур, насіння, тваринництвом та виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). На підприємствах групи компаній в 22 регіонах України працює близько 20 тис. осіб. Власником "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.