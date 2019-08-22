У "Укрлендфармінгу" Бахматюка планують оновити парк комбайнів

Один з найбільших за розміром земельного банку агрохолдингів Європи, група компаній "Укрлендфармінг" українського бізнесмена Олега Бахматюка, планує часткове оновлення парку сільгосптехніки, в тому числі комбайнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Основна марка сільгосптехніки у нас - John Deere. З більш ніж 300 тракторів їх більша частина. Є також трактори Case і New Holland, - розповів керівник департаменту механізації Харченко. - Із майже двох сотень комбайнів - також більшість марки John Deere. При цьому всі обладнані автотреками. Без автотреків ніхто у нас цю техніку не використовує".

Як заявляв раніше в інтерв'ю РБК-Україна керівник департаменту впровадження інноваційних проектів "Укрлендфармінг" Володимир Бабій, агрохолдинг запровадив повну комплексну систему передачі даних зі всього парку сільськогосподарських машин для аналізу, яка визначає точне місце розташування, швидкість і витрата палива техніки.

Також дистанційно передаються дані з бортових комп'ютерів техніки: на яких обертах працює двигун, потужність двигуна в роботі, його температура, на яку передачу рухається трактор.

"Ми розуміємо, як експлуатується техніка, чи не "вбиває" її працівник". Крім контролю за правильною експлуатацією високотехнологічної техніки, після впровадження система телеметрії компанії також дала економію по паливно-мастильних матеріалах близько 30%. І зараз ця норма підтримується", - заявляє Бабій.

Група компаній "Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агропромислових холдингів, який займається вирощуванням зернових, олійних культур, насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL), виробництвом м'яса і молока. Компанія володіє сучасною елеваторної і управляє мережею земельним банком чорноземів загальною площею понад 500 тисяч га. Підприємства "Укрлендфармінга" присутні у більш ніж 600 населених пунктах 22 областей України.