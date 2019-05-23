"Укрлендфармінг" засіяв ярими зерновими 85% запланованих площ

Один з найбільших агрохолдингів Європи – група компаній "Укрлендфармінг" - засіяла яровими зерновими і зернобобовими культурами, а також олійними 85% запланованих площ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.

"Посівна кампанія на полях групи "Укрлендфармінг" ще триває. Це пов'язано з дощами і фізичною неможливістю виходу в поле. Залишається засіяти близько 15% площ", - сказано в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що станом на 22 травня в "Укрлендфармінг" повністю посіяли соняшник, завершено посів кукурудзи на 97%, а сої - на 70%.

При цьому, як повідомили в компанії, погодні умови навесні 2019 року через часті дощі не сприяли ні швидкому проведенню посівної, ні якісному розвитку вже посіяних ярих культур. Щоб знизити вплив несприятливих погодних умов на майбутній урожай, в групі компаній "Укрлендфармінг" використовують якісне насіння, добрива та засоби захисту рослин, а також нові технології.

У Бахматюка зазначили, що станом на середину травня посіви на полях групи компаній були в задовільному стані.

"При нормальних погодно-кліматичних умовах можливий хороший урожай, оскільки стабілізувалась вологозабезпеченість на стартових стадіях розвитку культур", - підкреслили в прес-службі.

За даними компанії, погодні умови червня суттєво вплинуть на розвиток ранніх ярих культур, липня – позначаться на кукурудзі, а серпня позначаться на врожаї сої і соняшнику.

Група компаній "Укрлендфармінг" 8 квітня розпочала весняну посівну кампанію ярих зернових культур під урожай 2019 року.

"Укрлендфармінг" є найпотужнішим в Україні вертикально інтегрованим аграрним холдингом, який управляє найбільшим в країні і восьмим у світі банком родючого чорнозему загальною площею 570 тис. га. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.